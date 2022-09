Publicado 23/09/2022 20:20

Barra Mansa - As Secretarias de Educação e de Juventude, Esporte e Lazer de Barra Mansa promovem neste sábado (24), a final da competição de Futsal dos Jogos Escolares do município. São 13 escolas inscritas, incluindo as categorias 9, 11, 13 e 15; tanto masculino como feminino.

As partidas irão acontecer no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, na Vila Nova, a partir das 8h, sendo permitida a entrada apenas dos atletas e professores.

“Normalmente os Jogos Escolares de Barra Mansa acontecem durante a semana. Este ano optamos por fazer aos finais de semana para não tirar nossos alunos da sala de aula e evitar que perdessem conteúdos importantes, visto o prejuízo dos últimos dois anos”, informou a articuladora de Educação Física da Secretaria de Educação, Mariana Ribeiro.

Os Jogos Escolares de Barra Mansa começaram no dia 17 de setembro. Ainda acontecerão as modalidades Handebol, Basquete 3x3 e Corrida de Rua, com datas a serem definidas.

SERVIÇO

Jogos Escolares - Final do Futsal

Data: 24/09

Horário: 8h

Local: Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira – Rua Arthur Oscar, s/n, Vila Nova