Biblioteca conta com cerca de mil exemplares de livros, biografias e mangás, fruto de doações de terceirosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 22/09/2022 18:57

Barra Mansa - O Colégio Municipal Washington Luiz, localizado no bairro Saudade, conta com uma biblioteca de mangás para utilização dos alunos da instituição. A ação envolve toda a escola e já conta com cerca de mil exemplares de livros, biografias e mangás, sendo todo o material fruto de doação de terceiros para promover a interação e atenção dos estudantes.

A diretora da unidade, Géssika Belan, destacou a infraestrutura que o colégio oferece para seus alunos e destacou o projeto que funciona desde 2018.“É uma forma que encontramos de aprofundar cada vez mais o desenvolvimento de nossos estudantes, baseando-se na leitura”, disse a diretora, ressaltando o que o espaço proporciona e sua importância para os alunos

“Nós disponibilizamos diversos livros de histórias japonesas e até mesmo um espaço para atividade de xadrez, com o intuito de promover o desenvolvimento e o aprendizado do aluno”, disse Géssika.