Ação envolveu alunos do 5º Ano do ensino fundamental da E. M. Jahyra Fonseca Drable, no distrito de Amparo - Felipe Vieira/CCS PMBM

Ação envolveu alunos do 5º Ano do ensino fundamental da E. M. Jahyra Fonseca Drable, no distrito de AmparoFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 22/09/2022 17:30

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, por meio do Programa de Educação de Trânsito (PET), realizou nesta quinta-feira (22), uma blitz educativa. A ação alusiva à Semana Nacional de Trânsito envolveu alunos da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, localizada no distrito de Amparo. Os estudantes do 5º Ano do ensino fundamental participaram, em conjunto com os agentes da GM, da entrega de folhetos informativos aos motoristas, com o objetivo de conscientizá-los sobre as leis e os comportamentos seguros ao volante.

O Projeto Sala de Trânsito iniciou o dia com uma palestra, orientando os estudantes de como a ação iria acontecer e o procedimento na hora da abordagem. “Nós passamos todas as informações aos alunos, que posteriormente nos auxiliam com a conscientização dos motoristas. As crianças são ferramentas importantíssimas nessa luta por um trânsito mais seguro, pois são replicadores de conhecimento, além de serem o futuro do nosso trânsito”, destacou o coordenador do projeto, o inspetor Agostinho Silva.

De acordo com a professora Julieta Lopes Lemos Teixeira, a atividade é um complemento do que vem sendo abordado em sala de aula. “Além das palestras, essa ação da blitz educativa vem de encontro com o que é abordado na disciplina de Geografia, através das aulas de mobilidade urbana, meios de transporte e segurança no trânsito. O distrito de Amparo tem um trânsito movimentado, principalmente em feriados e finais de semana, por ser a ligação com o Sul de Minas Gerais, então é importante despertá-los para a importância da prevenção e estarem sempre atentos”, pontuou a professora.

Fabiana de Souza Farias, de 10 anos, elogiou a atividade e a importância do aprendizado na vida de todos. “Gostei muito de participar dessa abordagem. É importante mostrar para as pessoas o quanto é importante seguir as leis do trânsito para preservar vidas. Eu já tinha noção de algumas coisas, mas aprender nunca é demais”, disse a jovem.

A Semana Nacional de Trânsito segue com programações até esta sexta-feira (23), com palestras educativas a funcionários das empresas ‘Oi’ e ‘Iveco’. As escolas e empresas que quiserem agendar palestras do Projeto Sala de Trânsito podem fazer a solicitação através de ofício para a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que fica no Parque da Cidade.