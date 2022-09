Serviço de instalação do novo equipamento deve terminar na sexta (23) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 21/09/2022 18:54

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), começou nesta quarta-feira (21) a instalação de uma nova bomba de abastecimento no distrito de Amparo. O equipamento de 10 CVs melhorará o fornecimento de água para toda a comunidade local, principalmente os moradores do Morro do Cruzeiro.

O coordenador Administrativo e Financeiro do Saae, José Geraldo Mattea, o Zeca, destaca a agilidade do serviço para a melhor qualidade de vida na região.

“Nós estamos fazendo uma melhoria no abastecimento de água no distrito de Amparo. O serviço começou hoje e termina na sexta-feira (23), ou seja, a partir de sexta já funcionará e beneficiará toda a comunidade de Amparo, principalmente do Morro do Cruzeiro".

Com o atual serviço serão cerca de 30 a 40 famílias beneficiadas. Foram investidos em torno de R$ 20 mil de recursos da própria autarquia como bomba, tubos, conexões e toda parte elétrica, além de mão de obra.