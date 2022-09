Simulação envolveu um carro, uma locomotiva da VLI, um figurante ‘ferido’ e um boneco 'preso nas ferragens' - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 20/09/2022 19:45

Barra Mansa - As atividades da Semana Nacional do Trânsito contaram com uma programação diferente em Barra Mansa. Na tarde desta terça-feira (20), agentes das concessionárias de trens MRS Logística e VLI, da empresa Saint Gobain, com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, realizaram um simulado de emergência na transposição férrea da Rua Duque de Caxias, no Centro. O exercício teve a finalidade de conscientizar motoristas e pedestres sobre os cuidados necessários ao atravessar os trechos de cruzamento das composições, além de treinar as equipes para o pronto-atendimento em situações de urgência.

A simulação envolveu um carro de passeio e uma locomotiva da VLI, um pedestre figurante que se ‘feriu’ no acidente e um boneco que se passou por motorista e no abalroamento ficou preso nas ferragens. O exercício atraiu a curiosidade de quem passava pelo local. O trânsito foi interditado por cerca de 90 minutos.

A assessoria de imprensa das duas concessionárias informou que as equipes são preparadas para socorrer situações ambientais ou envolvendo pessoas, entre elas, o vazamento de diesel, veículo desgovernado, atropelamento de colaborador ou de pedestre. As empresas afirmaram ainda que práticas deste tipo servem de instrumento para avaliação sobre os atendimentos, que têm como base o Plano de Atendimento de Emergências desenvolvido pela equipe de Segurança e Meio Ambiente das empresas.

Em geral, as composições trafegam nas áreas urbanas do município na velocidade média de 10 Km por hora. Nos trechos onde há cruzamentos, acionam as buzinas como forma de chamar a atenção para o tráfego do trem, e em alguns pontos recebem o apoio das cancelas. Apesar das medidas de segurança, acidentes envolvendo carros de passeio e trens são recorrentes em Barra Mansa. O último ocorreu dia 8 de setembro, na Travessia do Parque da Cidade, no Centro.

Primeiro Encontro Regional do PET

Integrantes do PET (Programa de Educação no Trânsito) realizaram na manhã desta terça-feira (20), o primeiro encontro regional, no Parque Natural Municipal de Saudade, em Barra Mansa. O evento reuniu guardas municipais de vários municípios do sul fluminense, além da vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima; do secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; do comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente; e do coordenador do PET, inspetor Agostinho Silva.

Fátima Lima falou sobre a necessidade de repensar a vida quando o assunto é educação no trânsito. “Existem leis e elas precisam ser cumpridas. É preciso conscientização acerca da mudança de nosso comportamento”.

O secretário de Ordem Pública apontou que “as instruções repassadas durante o encontro são fundamentais para todos, desde a base do ensino até a formação de um jovem, que mais tarde se tornará um motorista”.