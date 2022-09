Evento contou com a participação de cerca de 100 alunos de escolas públicas e particulares, além de representantes do projeto ‘Música nas Escolas’ e do Sest/Senat - Paulo Dimas/CCS PMBM

Evento contou com a participação de cerca de 100 alunos de escolas públicas e particulares, além de representantes do projeto ‘Música nas Escolas’ e do Sest/SenatPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/09/2022 16:42

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, realizou na manhã desta segunda-feira (19), um desfile para a abertura da ‘Semana Nacional do Trânsito’, com início no Restaurante do Povo, finalizando na Praça da Matriz, no Centro. O evento contou com a participação de cerca de 100 alunos da Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, do Colégio Estadual Baldomero Barbará e do Colégio Verbo Divino, além de representantes do projeto ‘Música nas Escolas’ e do Sest/Senat.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, contar com a participação das crianças e dos jovens é de suma importância para a conscientização da população.

“As crianças são um grande instrumento para poder fazer essa conscientização na casa dos pais. Eles relatam as boas práticas que foram ensinadas e alerta os responsáveis para poder seguir as normas, fazer um bom uso do Código de Trânsito Brasileiro. É uma iniciativa importante para o futuro, pois as crianças crescem já com boas práticas e se tornam adultos cumpridores das suas tarefas e suas normas”, destacou.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, ressaltou o trabalho realizado pelo Programa de Educação no Trânsito (PET) junto às escolas e empresas do município. “Nosso objetivo é que as crianças repliquem as informações e que sejam bons motoristas no futuro, e isso contribui para que a sociedade evolua”, afirmou.

Segundo o Inspetor da Guarda Municipal de Barra Mansa e coordenador do PET, Agostinho Silva, o intuito da ação é conscientizar a população. “Nosso objetivo hoje é chamar a atenção da sociedade para termos um trânsito mais seguro, mais saudável e com menos acidentes. Ficamos muito felizes de ver o apoio da população neste trabalho, é um sinal de que estamos no caminho certo”, revelou.

A diretora da Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, Ana Lúcia Amarante Albuquerque, destacou a participação dos pais no evento. “Nós temos o projeto que é a ‘Família na Escola’, e hoje cada aluno veio acompanhado de um responsável e isso é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho do PET, pois os ensinamentos são multiplicados. A expectativa de todos para esse desfile era muito grande, na semana passada nós tivemos a visita do inspetor Silva e realizamos diversas palestras”, disse a diretora.

A programação completa da Semana Nacional do Trânsito conta com 1º Encontro Regional de Educação e Segurança no Trânsito, que será realizado nesta terça-feira, dia 20, no Parque de Saudade, além de blitz educativa, formatura e palestras. Confira:

20/09 – 8h30: 1º Encontro Regional de Educação e Segurança no Trânsito, no Parque de Saudade.

21/09 – 9h: Formatura dos alunos do Programa de Educação no Trânsito no Colégio Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista, no Centro.

22/09 – 9h: Blitz educativa com participação dos alunos da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, no distrito de Amparo.

23/09 – Palestras do PET para funcionários das empresas Oi (às 7h30) e Iveco (15h).