Obras em parceria com o Governo do Estado somam cerca de R$ 470 milhõesFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/09/2022 13:08

Barra Mansa - Vinte grandes obras anunciadas em parceria com o Governo do Estado, que somam cerca de R$470 milhões em investimentos, vêm transformando a realidade de Barra Mansa. Para conferir o andamento dos projetos que já passaram da fase de licitação e ganham forma, os secretários estaduais Rogério Brandi (Infraestrutura e Obras) e Uruan Cintra (Cidades), visitaram a cidade nesta sexta-feira (16). Acompanhados do prefeito Rodrigo Drable, da vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais, vereadores, empresários e representantes de entidades, eles visitaram a reforma do Restaurante do Povo, construção do Mercado do Produtor e reconstrução da Ponte Ruth Coutinho.

Além dos trabalhos em andamento e os já licitados, novas melhorias foram anunciadas: construção de ponte ligando a Vista Alegre à Via Dutra; conjunto habitacional no Siderlândia (160 moradias); três grandes reservatórios de água (Santa Rosa, Cotiara e Av. Albo Chiesse); sistema de câmeras de monitoramento; nova sede da Prefeitura Municipal de Barra Mansa (bairro Boa Sorte).

“Hoje foi um dia muito importante. Recebemos um grupo de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Nossa vice-prefeita, Fátima Lima, os secretários estaduais Rogério Brandi e Uruan Cintra, o grande empresário Vitor Coutinho que comprou a antiga área da White Martins e irá instalar no local uma fábrica de geração de energia, representantes das entidades CDL, Aciap e Sicomércio, os vereadores e nossa equipe de secretários. É um momento importante porque faremos alguns anúncios que serão decisivos para o futuro da cidade”, destacou Rodrigo, citando alguns investimentos:

“Estamos na fase de finalização do Restaurante do Povo (previsão de reinauguração em 15 de novembro). A reconstrução da Ponte Ver. Ruth Coutinho também está em fase final, assim como asfaltamento dos bairros Boa Vista I, São Judas, Jardim Alice e Piteiras. Agora teremos a tão sonhada ponte ligando a Vista Alegre à Via Dutra; mais 160 unidades habitacionais, que foram aprovadas, a serem construídas no bairro Siderlândia - somadas as mais 680 que já construímos, Barra Mansa vai finalizar um ciclo com a construção do maior número de habitações de toda a sua história. Nós temos o projeto de adutora da Região Leste e um conjunto de reservatórios que será feito por toda a cidade. Outros projetos são a pavimentação de mais 168 ruas e a instalação de câmeras de monitoramento na cidade”, pontuou.

Sonho concretizado

Para o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos - responsável pela Pasta que desenvolve todos os projetos financiados pelo estado - a parceria entre a prefeitura e o governo do estado é desafio e uma realização.

“Tenho total gratidão à nossa gerente de captação de recursos e acompanhamento de projetos, Marcelândia Silva, e a todos que trabalham conosco. Agradeço principalmente ao prefeito por esse grande desafio, que estamos conquistando dia após dia com as obras que estão sendo efetivamente executadas”, destacou Eros.

“Isso é mais do que um sonho, é a transformação da cidade, é rompimento do passado e a realização de muitos sonhos e a tudo isso tenho que fazer um agradecimento a todos os envolvidos que dedicaram esforço e com harmonia permitiram com que sonhos saíssem do papel e se tornassem realidade, fazendo com que Barra Mansa se torne a cidade que nós sonhamos. Principalmente, sou muito grato ao nosso governador Cláudio Castro, sem o qual nada disso aconteceria”, acrescentou Rodrigo Drable.

Desenvolvendo o interior

Durante a visita, Uruan Cintra recebeu do vereador Jefferson Mamede, uma moção de congratulação em reconhecimento pelo apoio dado ao município. Ele ressaltou o olhar atento do governo do estado para o interior e que a reserva orçamentária de todas as obras já estão feitas.

“Isso significa que todas serão feitas. Já pegamos da Secretaria Estadual de Fazenda o orçamento para isso, então vamos licitar e vamos fazer as obras. Quando o governador assumiu, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: ‘vamos olhar para o interior’. E nós estamos fazendo isso. No caso de Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable é muito atuante, ele leva os engenheiros, seus projetos...Discutimos bastante, alteramos bastante, com a finalidade de dar cada vez mais a estrutura que o município precisa. E fazendo crescer o interior, promovemos desenvolvimento para o estado”, destacou Uruan, agradecendo a honraria recebida.

Rogério Brandi também destacou a atuação do prefeito e a preocupação do governo estadual com a cidade e os demais municípios do interior. “É um momento único que a gente está vivendo, graças a uma condução de muita competência do governo. Barra Mansa, por ser uma cidade de grande destaque na região, com importância para o desenvolvimento da economia do estado, entendemos que ela precisa e merece receber grandes investimentos. É o que já vem acontecendo com obras já em andamentos e projetos que em breve estaremos licitando para colocarmos em prática”, ressaltou.

Atraindo empresas e gerando empregos

As obras em Barra Mansa já atraem novos investidores, como o empresário Vitor Coutinho, que comprou a área da antiga White Martins para instalar uma indústria de geração de energia. “A importância dessa parceria entre o município e o Governo do Estado é decisiva, um diferencial completo. Empreender no Brasil é bem complexo e quando encontramos um ambiente de negócios favorável é completamente diferente. O empresário consegue caminhar sozinho com o que a gente recebe aqui em Barra Mansa, através do Rodrigo Drable e de todos os secretários. Eu diria que é um diferencial crucial para trazermos o projeto que a gente vai fazer aqui”, ressaltou Vitor, falando sobre a geração de empregos:

“Será um projeto de muitas fases. Na primeira delas nós vamos investir R$100 milhões, eu diria que durante as obras, a gente vai gerar possivelmente uns 300 empregos diretos. E aí depois na operação, na sequência, isso vai se estender e multiplicar em muitas vezes”.