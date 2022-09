Gambás se alimentam de cobras e insetos peçonhentos e são protegidos por lei, como todo animal silvestre - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 15/09/2022 16:11

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa resgatou um gambá na manhã desta quinta (15), no pátio da prefeitura. O animal, de porte pequeno, estava bem durante o resgate, passou por avaliação veterinária e já foi recolocado em uma unidade de conservação ambiental.

O gambá é o animal mais resgatado pela Guarda Ambiental Municipal, correspondendo a mais de 50% dos espécimes recolhidos anualmente. A fêmea pode se reproduzir até três vezes durante o ano, com isso, há uma grande quantidade desses animais nas cidades, sendo muito comum encontrá-los em áreas urbanas.

O gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, orienta a população na hipótese de avistar um gambá pelas ruas. “Por se tratar de um animal silvestre, as pessoas devem evitar o contato e caso venham a se deparar com algum gambá e ele esteja em situação de risco, como foi o caso de hoje, as pessoas poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para o resgate”, alertou.

É importante lembrar que o gambá é um animal silvestre protegido por lei, e tem bastante utilidade para os seres humanos, já que se alimenta de aranhas, escorpiões e até mesmo cobras peçonhentas, já que eles são imunes ao veneno. Portanto, apesar da aparência não muito agradável, o melhor a fazer é deixar o bicho em paz e acionar as autoridades ambientais. O contato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é: (24) 2106-3408 – telefone - ou (24) 99923-7641 - WhatsApp.