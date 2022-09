Campanha será nos postos de saúde dos bairros, das 8h às 16h, além dos postos itinerantes - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 14/09/2022 14:48

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, realiza a partir do próximo sábado (17), a vacinação anual antirrábica em cães e gatos. A imunização acontece de forma programada, nos dias 18, 24 e 25 de setembro, nos postos de saúde dos bairros, das 8h às 16h, além dos postos itinerantes.

Devem ser vacinados animais saudáveis a partir dos três meses de idade. O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, alerta para a importância da medida. “Apesar de ser uma doença controlada, a raiva é muito grave e, na maioria dos casos, fatal. A vacina antirrábica ainda é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis", destacou o coordenador, orientando para que os animais sejam conduzidos até o local da vacinação por adultos.

A doença é transmitida pela mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos infectados. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando inflamação no cérebro, que evolui de forma muito acelerada. A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos.