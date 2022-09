Obra é realizada pelo Governo do Estado do Rio - Divulgação

Publicado 12/09/2022 18:03

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU), segue acompanhando o andamento das obras de reconstrução da Ponte Vereadora Ruth Coutinho, principal acesso ao Fórum da cidade – localizada na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro. A obra é realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o secretário da Pasta, Eros dos Santos, atualmente a equipe está trabalhando no piso e sobrepiso.

“As duas cabeceiras foram concretadas, o que possibilitou, no último dia 7 de setembro, o lançamento das vigas de concreto, que chamamos de ‘tabuleiros’. O próximo passo é a execução da pista de rolamento. O trabalho vem avançando a cada dia”, explicou Eros.

A antiga estrutura estava parcialmente interditada para o tráfego de veículos desde 2016, em função de danos provocados pelas cheias do Rio Barra Mansa. Porém, em fevereiro deste ano, a prefeitura, por medida de segurança, fechou totalmente a ponte para o trânsito de carros e motocicletas.

“Quem observar a obra hoje e conhece como era a estrutura anterior, vai perceber que o vão debaixo da ponte está maior. Isso acontece devido a uma normativa do Governo Federal que, quando é feita a demolição da ponte e se atesta que houve, no período de cheia do rio, contato da água com os ‘tabuleiros’ da estrutura. Portanto, a nova deve ser maior para que haja uma vazão superior e que não corra o risco do rio encher e atingir os novos ‘tabuleiros’. A ponte que está sendo construída atualmente tem o risco praticamente zerado de a água atingir os tabuleiros”, concluiu o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que a parceria com o governo estadual foi fundamental para a obra.

“Nós nunca tivemos dinheiro para grandes investimentos e isso mudou. Com a ajuda do governador Cláudio Castro, conseguimos ampliar hospitais, modernizar o Parque da Cidade, construir o Mercado do Produtor e o nosso Hospital Municipal, asfaltar dezenas de quilômetros de vias públicas, entre outras melhorias. Nossa cidade está sendo transformada. Temos muita gratidão ao governador por tudo que ele fez e continuará fazendo por nós", afirmou Drable.