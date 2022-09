Nesta quinta e sexta-feira, 150 pessoas foram atendidas na sede da Assistência Social - Felipe Vieira/CCS PMBM

Nesta quinta e sexta-feira, 150 pessoas foram atendidas na sede da Assistência SocialFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/09/2022 18:27

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), mais mutirões do CadÚnico. A ação, que já percorreu diversos bairros do município, aconteceu desta vez no pátio da SMASDH, no Centro, onde cerca de 150 pessoas foram atendidas. A coordenadora do CadÚnico (Cadastro Único) no município, Celina Porte destacou a importância dos beneficiários ficarem atentos às informações referentes aos cadastros.

“As pessoas que informam seus dados através do site ou do aplicativo precisam atentar para a mensagem que aparece ao final, que pede para o usuário procurar o Cras (Centro de Referência da Assistência Social). Isso é apenas um pré-cadastro, se o beneficiário não comparecer ao Cras, o cadastro não é finalizado e a pessoa não recebe o benefício”, explicou Celina, lembrando que em Barra Mansa há várias pessoas nesta situação.

“Estimamos que mais de 400 pessoas estejam nesta fase de pré-cadastro e elas precisam ir ao Cras de referência para finalizar o cadastramento e assim ter acesso aos benefícios do Governo Federal”, reforçou.

Cátia Batista de Souza, gerente de Proteção Básica, informou que esta edição seguiu o mesmo formato do realizado nos bairros. “Nesses dois dias nossa equipe esteve à disposição da população atualizando os dados e a inserção de novos registros para benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e Vale Social. Além da segunda via de documentos através do atendimento do Núcleo de Sub-registro”, pontuou.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos reforça que os beneficiários que perderam os mutirões devem procurar o Cras próximo de sua residência para atualizar o cadastro.

Confira a unidade do CRAS mais próxima:

> CRAS VILA CORINGA

Rua Geralda Maria Jesus, n° 07 – Bairro: Vila Coringa - Tel.: (24) 3323-0436

Área de Abrangência: Centro, Jardim Central, Jardim Vista Alegre Loteamento Airuoca, Loteamento Belo Horizonte, Roberto Silveira, Santa Isabel, Verbo Divino, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Nova, Vista Alegre, Ari Parreiras e Floriano.

> CRAS ANO BOM

Av: Presidente Kennedy, n° 3399 – Bairro Ano Bom - Tel. (24) 3322-0178

Área de Abrangência: Bairros de Atendimento: Ano Bom, Barbará, Cristo Redentor, Estamparia, Getúlio Vargas, Santa Rosa, São Francisco, Vale do Paraíba, Vila Orlandélia, Vila Delgado



> CRAS PARAÍSO DE CIMA

Rua Izalino Gomes da Silva, s/nº (anexo ao CIEP Ada Bogato) – Tel.: (24) 3350-7153 –

Área de Abrangência: Boa Vista I, Boa Vista II, Jardim Alice, Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Malvinas, Nove de Abril, Paraíso de Cima, Santa Rita da Dutra, São Judas Tadeu, São Sebastião, São Carlos e Santa Rita de Cássia

> CRAS SÃO PEDRO

Rua: Rodolpho Marques, nº 356 – Bairro São Pedro - Tel.: 3322-6522

Área de Abrangência: Abelhas, Apóstolo Paulo, Bela Vista, Boa Sorte, Goiabal, Jardim América, Jardim Marilu, Jardim Primavera, Monte Cristo, Nova Esperança, Piteiras, Presidente Dutra, Roselândia, Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, São Luiz, Vila Independência, Intanha, Jardim Marajoara e Antônio Rocha.



> CRAS MORADA VERDE

Rua A, n° 78 e 98 –- Bairro Morada Verde – Tel.: (24) 3326-9438

Área de Abrangência: Bocaininha, Cantagalo, Colônia Santo Antônio, Cotiara, Esperança, Jardim Boa Vista, KM 4, Macuco, Santa Maria II, Morada Verde, São Domingos, São Genaro, São Silvestre, São Vicente, Saudade, Siderlândia, Vila Maria, Vila Ursulino e Rialto



> CRAS VILA NATAL

Rua: Manoel Anísio Rodrigues, nº 04 – Bairro: Vila Natal - Tel.: (24) 3349-0534

Área de Abrangência: Assunção, Cajueiro, Mangueira, Metalúrgico, Minerlândia, Moinho de Vento, Morada da Granja I, Morada da Granja II, Ponte Alta, Residencial Ponte Alta, Santa Inês, Vila Elmira, Paraíso de Baixo, Vila Natal e Amparo