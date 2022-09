Publicado 09/09/2022 18:10

Barra Mansa - Mais um final de semana com atrativos no Corredor Cultural: promovida pela Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), a 'Feira do Desapego' acontecerá neste sábado (10), e será um grande brechó ao ar livre no centro da cidade, com várias peças e artefatos novos e seminovos. Um dos principais objetivos do projeto é incentivar a moda circular.

Uma das organizadoras da feira, Ana Lúcia Alves, disse que vários itens poderão ser encontrados. “Vários expositores com roupas, acessórios e calçados de qualidade e com preços acessíveis. Além disso, esperamos uma feira repleta de coisas boas, movimento, gente bacana e um evento agradável para todo o público".

A principal ideia dos brechós é promover a moda circular, ou seja, economizar comprando peças mais acessíveis, otimizar a produção de recursos e fomentar a eficácia dos processos. Com isso, é possível ajudar na preservação do meio ambiente. Ana Lúcia destacou que além disso, a moda circular permite peças exclusivas. “Os modelos são diferenciados, muita coisa já não se fabrica mais, é vintage e ninguém mais vai ter”, apontou.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressaltou a importância do Corredor Cultural abrigar eventos diversos. “É brechó, vai passar o dia inteiro ali, no formato da feira de artesanato, aberto ao público. Elas vão fazer algumas atrações que possam chamar ainda mais a atenção do público e é a primeira edição dessa feira e eu fico muito feliz de ver que sempre tem pessoas querendo ocupar o espaço”, disse.

Bravo ainda destacou que o Corredor Cultural promove eventos recreativos e de entretenimento, mas a ocupação deste local gera vários pontos positivos como a manutenção constante do espaço, dos canteiros e dos jardins; as pinturas e a iluminação. Além disso, afasta dali uma ocupação indesejada de atividades ilícitas e de crimes.

Vale ressaltar que os eventos acabam cedo, procurando respeitar principalmente o entorno e os moradores, com níveis e horários de som. No geral, a FCBM vem recebendo muitos elogios dos eventos do Corredor Cultural.

SERVIÇO:

Feira do Desapego (brechó)

Data: 10/09

Hora: 9h às 17h

Local: Corredor Cultural - em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro