Obra prevê construção de cerca de 330 metros de rede de águas pluviais e caixas coletorasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 08/09/2022 20:11

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está realizando serviços de drenagem urbana no bairro da Vila Independência. As obras estão sendo feitas na Rua de Santana e adjacentes - localidade em que até pouco tempo não tinha acesso a intervenções públicas.

Em fevereiro do ano passado foi realizada uma adutora no local, visando melhorias no abastecimento de água, inclusive com a instalação de boosters. Devido ao grande fluxo de abastecimento pluvial, foram necessárias essas novas intervenções para melhorar as condições da rua e do calçamento.

O diretor executivo em exercício do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que serão construídos mais de 330 metros de rede de águas pluviais e caixas coletoras. Segundo ele, esta é mais uma obra fundamental para que os moradores recebam saneamento básico de qualidade.

"O município está injetando recursos e esforços para a melhoria da qualidade de vida da população e recepção de assistência pública. Todo o investimento - aproximadamente R$ 200 mil - é com recursos próprios do Saae-BM, com o objetivo de solucionar o problema de captação de águas pluviais, no trecho da Rua Santana e suas travessas”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable visitou o local no começo da semana e destacou ser mais uma obra que vai beneficiar os moradores do bairro Vila Independência. “Fazemos um grande esforço para que as melhorias estejam no centro da cidade, mas também em cada cantinho. Vamos avançando dia a dia e essa obra vai ser impactante na vida das pessoas”, apontou.

Logo depois da finalização desta drenagem, será realizado o calçamento do local. O prefeito ainda destacou a busca por manutenções em todo o município. “Esse problema acontece por vários cantos da cidade. A gente enfrenta uma luta diária para realizar melhorias em todos os locais, não chegamos em todos os lugares da cidade ainda, mas eu tenho convicção que Barra Mansa avança diariamente e a gente vai chegar lá”, afirmou.