Informações apontam que motorista do veículo estava deixando o Parque da Cidade, onde trabalha - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/09/2022 17:16

Barra Mansa - Barra Mansa registrou no início da tarde desta quinta-feira (8) mais um acidente envolvendo um veículo de passeio e o trem da Concessionária MRS Logística. Desta vez, o episódio ocorreu na travessia de nível próximo ao Parque da Cidade, no Centro.

De acordo com informações, a motorista do veículo, um Fiesta de cor preta, estava deixando o Parque da Cidade, onde trabalha, quando o carro foi atingido pela composição na lateral do carona. Não houve feridos.

Agentes da Guarda Municipal estiveram no local e após a perícia, liberaram o trem e o automóvel. Por conta do acidente o trânsito ficou comprometido por pelo menos uma hora, mas na sequência, foi normalizado.