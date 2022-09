Nos últimos meses já foram realizados diversos mutirões, em diferentes bairros - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 06/09/2022 15:40

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realiza mais um mutirão do CadÚnico nesta quinta e sexta-feira, dias 08 e 09. A operação acontecerá no pátio da Secretaria, das 9h às 13h30. A prefeitura ressaltou que já foram realizados diversos mutirões, em diferentes bairros, nos últimos meses.

Aqueles que já realizaram o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único poderão solicitar atualizações, orientações e novos registros de benefícios sociais como o Auxílio Brasil, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), o Tarifa Social, o ID Jovem e outros. Para quem precisa de serviços de Sub-Registro, como segundas vias de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito também poderão requerer. É importante lembrar que todos os documentos de todos os integrantes da família devem ser levados no dia.

SERVIÇO:

Mutirão CadÚnico

Data: 08 e 09/09

Hora: 9h às 13h30

Local: pátio da SMASDH – Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro (rua da Prefeitura)