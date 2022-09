Publicado 05/09/2022 18:29 | Atualizado 05/09/2022 18:29

Barra Mansa - Os artesãos de Barra Mansa irão conhecer nesta terça-feira (6), os cinco grandes vencedores das cinco categorias do prêmio ‘Artesanato que Faz Acontecer 2022’. O resultado será divulgado às 15h30, na Praça da Matriz, no Centro de Barra Mansa. O evento, promovido pela PZ Eventos em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, visa o aquecimento e valorização da atividade.

O dia contará com a exposição da obra de 50 artesãos no local, aula de dança a partir de 9h15 e apresentação ao vivo do cantor Vitão, a partir das 17h. As atrações seguem até às 19h, com exceção dos food trucks, que estão no local até às 23h30.

SERVIÇO

Prêmio ‘Artesanato que Faz Acontecer’

Data: 06/09

Hora: 9h

Local: Praça da Matriz - Avenida Joaquim Leite, Centro