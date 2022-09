Filme apoiado pela Fundação Cultura de Barra Mansa está concorrendo ao troféu redentor na categoria Curta - Divulgação

Publicado 05/09/2022 14:25

Barra Mansa - O filme “Último Domingo”, apoiado pela Fundação Cultura de Barra Mansa, será exibido no Festival do Rio e está concorrendo ao troféu redentor na categoria Curta, do Première Brasil. A 24ª edição do evento, considerado uma das principais mostras de cinema e uma das maiores vitrines brasileiras, acontece entre os dias 6 e 16 de outubro.

O diretor e roteirista do Último Domingo, Renan Brandão, relembrou a importância da exibição dos curtas no festival. “Para a gente é muito gratificante ter o filme exibido em um dos principais festivais de cinema da América Latina. Permite também que a equipe assista ao filme como deve ser, em uma sala de cinema, com os familiares e amigos presentes”, ressaltou.

Entre longas e curtas, serão mais de 70 produções brasileiras exibidas no Première Brasil. As metragens são divididas em mostras competitivas com a Competição Oficial e a Competição Novos Rumos, e as mostras especiais: Hors Concours, Retratos e O Estado das Coisas.

É através do voto popular a escolha do melhor filme de ficção, o melhor documentário e o melhor curta. O festival será exibido em diversas salas de cinema da capital fluminense e seu principal objetivo é tornar os filmes mais acessíveis e conhecidos pelo público brasileiro.

A metragem recebeu recursos de Barra Mansa através do Edital Curta Barra Mansa, publicado em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma adaptação do capítulo inicial do livro “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”, do consagrado escritor José Saramago.

Último Domingo foi exibido e premiado no Festival de Gramado deste ano e ganhou nas categorias: ‘Curtas-Metragens brasileiros’ com melhor direção de arte para Joana Claude, melhor fotografia para Fernando Macedo e melhor atriz para Jessica Ellen.

Brandão destacou a emoção de ser selecionado para o Festival do Rio e evidenciou os outros filmes que também serão exibidos. “Vários curtas e longas muito potentes. Será uma grande festa para o cinema”, salientou.



Sinopse de ‘Último Domingo’

A madrugada se apresenta estranha, com prenúncio de mudança. Na manhã seguinte, Maria recebe uma visita misteriosa que deixa José perturbado e a levará a ressignificar seu próprio destino. O filme busca explorar os laços afetivos de personagens bíblicos, propondo um novo olhar para estas personalidades símbolos do cristianismo, não como um filme religioso, mas sim como uma reflexão pertinente acerca do patriarcado em uma das passagens mais conhecidas das escrituras.

O projeto promove um encontro autoral da cultura afro e do feminino com a literatura de Saramago. Difundindo temas importantes da sociedade atual, encontra solo fértil para a disseminação da literatura em língua portuguesa através do cinema nacional.