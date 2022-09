Atividades foram realizadas no Parque Centenário (Jardim das Preguiças), das 8h às 9h - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/09/2022 16:39

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias municipais de Saúde e Juventude, Esporte e Lazer, realizou neste sábado (3), mais uma programação voltada aos alunos do projeto ‘+ Ação, + Saúde, 50 +’. As atividades do programa foram realizadas no Parque Centenário (Jardim das Preguiças), das 8h às 9h.

O objetivo foi promover a autonomia e a qualidade de vida das pessoas idosas. A Drogaria Economize, parceira da ação, doou 200 camisas personalizadas para os alunos que participaram.

O gerente pedagógico e professor de Educação Física, Fábio Leal, explicou o intuito do programa. “Temos o objetivo de através da atividade física, diminuir os problemas que afetam os mais idosos e, consequentemente, diminuir as filas dos postos de saúde. Hoje nesta ação tivemos a oportunidade de fazer a entrega das camisas, a cerca de 200 alunos da melhor idade, dos bairros Santa Maria II, Saudade e Centro. Eles se empenham muito no projeto”, disse Fábio, ressaltando: “Estamos fazendo um planejamento para que em breve possamos atender a todos os bairros do município”.

A vice-prefeita Fátima Lima esteve presente no evento e comentou sobre a ação. “É muito bacana poder participar dessa atividade. Uma ótima forma de incentivar os idosos a praticar atividade física. Isso só demonstra o quanto estamos empenhados para melhorar a qualidade de vida da nossa população”.

O projeto

O ‘+ Ação, + Saúde, 50+’ acontece desde 2022 em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo diversas ações e profissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros profissionais para a implantação de ações de promoção da saúde e prevenção dos excessos.