Encontro reuniu empresários de diferentes segmentos instalados em Barra MansaDivulgação/Aciap-BM

Publicado 02/09/2022 11:47

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) iniciou, na manhã desta quinta-feira (1), um novo projeto, o Café com Negócios. Com o objetivo de promover a rede de contatos e oportunizando novos negócios e parcerias entre as empresas da cidade e da região, o evento, que tem o apoio do Sicoob, reuniu empresários de diferentes segmentos. A intenção, agora, é realizar o encontro uma vez ao mês.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, recebeu os participantes, falou sobre o objetivo da associação em fomentar o desenvolvimento econômico e o crescimento do município e agradeceu a presença de todos. “Agradeço a presença de vocês, que esse momento hoje seja bem produtivo e que seja, literalmente, um café da manhã com negócios”, disse ele.

“Nosso objetivo, que é proporcionar esse contato entre empresas fornecedoras e consumidoras, foi atingido. Muitos saíram hoje daqui com parcerias encaminhadas, o que demonstra o sucesso do evento”, completou.

Na sequência, o empresário e um dos diretores da entidade, Thiago Ferraz, ministrou uma mini palestra com o tema “Como Organizar Sua Empresa Por Meio de Processos”. Em seguida, durante o café, os participantes puderam se apresentar e trocar informações e contatos sobre suas empresas e negócios.

Os empresários que participaram do evento aprovaram a iniciativa da Aciap-BM, destacando de forma positiva, principalmente, os contatos proporcionados. O gerente geral Industrial da Arcelor Mittal, Paulo Marcelo Rodrigues, afirmou que foi uma excelente oportunidade para a empresa, que anunciou no início desse ano, investimentos na ordem de R$ 1,3 bi na unidade do município. “Somos uma grande empresa e acabamos focados em grandes empresas também. Hoje foi uma boa oportunidade de conhecermos novos possíveis parceiros em Barra Mansa. Podem contar conosco nos próximos”, disse ele.

Para Lincoln Lupi, sócio da Noroaço, empresa que recentemente se instalou na cidade, o evento proporcionou a oportunidade de estar em contato com representantes de outras empresas do município. “Foi muito bom. Como estamos chegando agora na cidade, foi uma ótima oportunidade para conhecer as pessoas, as necessidades, o que talvez não teria acontecido nesse momento se não estivesse hoje aqui. Parabéns pela iniciativa – ressaltou.

A dinâmica do evento também foi destacada pelos participantes. Jonathas Fraga, proprietário da Line Films, aprovou o formato apresentado. “Foi ótimo, uma palestra rápida, objetiva e com um tema interessante, um networking maravilhoso e uma dinâmica muito boa, com aproveitamento total do tempo”, elogiou Fraga. Gleiciane Almeida, representante da N1 Med, também falou da oportunidade de adquirir conhecimentos com a mini palestra. “Gostei muito, a palestra foi rápida, mas com um assunto do dia a dia de uma empresa, que podemos aplicar. É uma ótima forma de conhecermos as empresas da cidade e buscarmos novas parcerias”, concluiu ela.

A Aciap-BM, que esse mês completa 89 anos, é uma das mais antigas entidades representativas de Barra Mansa, atuando sempre na vanguarda da economia da cidade. Seu objetivo maior é proporcionar aos seus associados incentivos à realização de negócios e também ao desenvolvimento econômico do município como um todo. Atende os segmentos do comércio, indústria, agronegócio e prestação de serviços, englobando, assim, todos os setores da economia no município.