Representantes de dez cidades da região participaram do workshop, promovido pelo Grupo ADR Líder ValeDivulgação/PMBM

Publicado 01/09/2022 13:03

Barra Mansa - Gestores da rede municipal de Ensino de Barra Mansa participam do curso de Capacitação de Gestores para Diretores da Rede Pública. A introdução da primeira etapa aconteceu na última semana, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), em Volta Redonda. Ao todo, representantes de dez cidades do Sul Fluminense estiveram presentes no workshop, promovido pelo Grupo ADR Líder Vale. A formação total será de quatro módulos e está prevista para iniciar em 2023, no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

O governo municipal, através da Secretaria de Educação, apoia projetos como este e vem constantemente realizando a capacitação de seus diretores escolares. O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, reforçou a importância de gestores bem preparados. “Tratamos cuidadosamente os nossos servidores e por isso estamos levando esse curso adiante. Buscamos sempre fazer uma formação continuada dos profissionais de Educação do município”, afirmou.

O diretor do Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable - localizado no distrito de Amparo - Douglas de Toledo, concluiu a abertura do curso e destacou a qualidade do conteúdo. “A capacitação abordou vários momentos interessantes sobre o cotidiano após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Fizeram ainda um link com a Medicina e a aprendizagem durante o isolamento social”, destacou.

O coordenador do Eixo Educação ADR Líder Vale também ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é melhorar a Educação Básica por meio dos gestores. Acreditamos que quando eles estão bem capacitados há melhora na rede pública de ensino e esse é o principal propósito do curso”, afirmou.