Publicado 31/08/2022 19:10

Barra Mansa - No próximo sábado e domingo, dias 3 e 4 de setembro, vai acontecer a primeira edição do Torneio Barra Mansa Voleibol. As equipes femininas de Barra Mansa, Resende, Paty do Alferes e Angra dos Reis vão competir no sábado, enquanto as masculinas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Porto Real e Itatiaia vão participar no domingo.

Haverá entrega de troféu e medalhas para as equipes vencedoras nas três primeiras posições, além de troféu para o melhor jogador de cada partida.

Todos os jogos serão realizados no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro, com entrada gratuita. Haverá também arrecadação de alimentos não perecíveis.

SERVIÇO

Torneio Barra Mansa Voleibol

Data: 3 e 4 de setembro

Hora: a partir das 8h

Local: Colégio Estadual Barão de Aiuruoca – Rua Professor Pedro, nº 8, Centro