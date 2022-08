Publicado 30/08/2022 16:01

Barra Mansa - A secretaria de Saúde de Barra Mansa, segue nesta quarta-feira (31), com a campanha de vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação no município. A ação acontece em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 17h. Para se vacinar é preciso estar munido dos cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde).

A campanha de Multivacinação tem o intuito de atualizar a caderneta dos menores de 15 anos de idade. Já a vacina contra a poliomielite, aplicada em “gotinha”, é destinada a crianças entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias, mesmo que já tenham tomado a vacina.

A meta da campanha é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos para a poliomielite e através da avaliação da caderneta de todos os menores de 15 anos, atingir o objetivo da cobertura de 95% de todas as demais vacinas.

Influenza e Covid-19

A Secretária de Saúde também dá continuidade à imunização contra Influenza e Covid-19 em crianças, adultos e idosos, nesta sexta-feira (26). As doses contra gripe são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam das 9h às 16h, com exceção da Unidade de Saúde do Ano Bom, que funciona em horário estendido – até às 20h.

O cronograma para a imunização de crianças de 3 a 11 anos contra o coronavírus é o seguinte: Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Floriano (terça-feira), Nove de Abril (quarta-feira), Paraíso de Cima (sexta-feira), Rialto (terça-feira), Roselândia (sexta-feira), Santa Lúcia (terça-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), São Luiz e Siderlândia (segunda-feira), UBS Centro (segunda à sexta-feira), UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Coringa I (terça-feira), Vila Elmira e Vila Independência (quarta-feira), Vila Maria (quinta-feira) e Vila Principal (sexta-feira).

A vacinação contra Covid-19 também segue para adolescentes e adultos:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos;

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 26/04/2022; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a quarta dose é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses.