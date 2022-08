Publicado 29/08/2022 19:37

Barra Mansa - Vem aí mais um final de semana repleto de atrações e agitado para os moradores de Barra Mansa. Com o apoio da prefeitura de Barra Mansa, a Fundação Cultura (FCBM) promove o Circuito da Cerveja Artesanal edição Rock in Blues, de sexta-feira, 2 de setembro, ao domingo, dia 4.

O evento será realizado no Corredor Cultural de Barra Mansa, no Centro, e contará com dezenas de torneiras de cerveja, shows ao vivo, feira de venda de discos, food truck e espaço kids para a criançada. Com entrada gratuita, a festa é para toda família e começará na sexta e no sábado às 21h. No domingo a festa começa mais cedo, a partir das 13h. O almoço contará com um show especial e às 19h, outra banda encerrará a cerimônia com chave de ouro.

A Fundação Cultura vem buscando alimentar a cadeia produtiva do setor com eventos deste nível nos espaços públicos da cidade. O presidente da fundação, Marcelo Bravo, destaca o compromisso de ampliar a captação de recursos para o Fundo Municipal de Cultura, “em breve poderemos retornar esses recursos para o fomento de artistas e ações culturais de forma democrática”, ressaltou.



Confira a programação completa do evento:



Sexta-feira (02/09):

21h – Ipa Day com a banda Hollywood & Classics.



Sábado (09/09):

21h - Rock Vinil Party com DJs tocando clássicos do rock em vinil, show com a banda HandMade Rock.



Domingo (04/09):

13h – Almoço com show do Julinho Marassi e Gutemberg.

19h – Show com a banda Love Myself.