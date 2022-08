Projeto é da Fundação AcelorMittal, com apoio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - A Fundação Acelor Mittal, por meio do Projeto Diversão em Cena, e com apoio da Fundação Cultura (FCBM), apresentou no início da noite desta sexta-feira (26), o espetáculo “Música para Brincar – o quintal da Guegué”. O evento ocorreu na Fazenda da Posse, no bairro Barbará, com entrada franca.

A peça propõe a celebração da alegria unindo as gerações ali presentes pelas brincadeiras, canções populares e experiências afetivas do início ao fim.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou o sucesso das apresentações. “Nós da Fundação Cultura estamos trabalhando para trazer a população de Barra Mansa, cada vez mais opções de cultura e lazer, e a cada semana estamos nos superando com espetáculos de qualidade e muito envolvimento da população”, disse Bravo, acrescentando que as peças teatrais acontecem até dezembro.

“As apresentações vão até o fim do ano, sempre com dois espetáculos por mês. Agradeço a Fundação Arcelor Mittal pela parceria e parabenizo a todos os envolvidos por mais esta incrível produção, por trazer esses lindos espetáculos de tão longe para a nossa cidade”, afirmou.

Mãe dos pequenos Silvério e João, Ana Paula Lopes, moradora do bairro Monte Cristo, falou da sua experiência com as peças. “Hoje eu trouxe os meninos para juntos, assistirmos o ‘Quintal do Guegue’. E assim como os outros espetáculos, tivemos um show de qualidade, com artistas entusiasmados, ferramentas técnicas de ponta, bastante animação e interação com a plateia. Tudo perfeito”, contou.

Marcelo Bravo ainda ressaltou a abertura da Fazenda da Posse para receber os espetáculos, visitas e outros eventos. “Em nome do prefeito Rodrigo Drable, nós deixamos a Fazenda da Posse aberta para todos, não só assistirem aos espetáculos do ‘Diversão em Cena’, mas para conhecerem o espaço, que é um centro de documentação e memória, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A equipe está à disposição para apresentar a história da nossa cidade”, acrescentou Bravo. Além da visita histórica e cultural, a Fazenda está à disposição para receber diversos tipos de eventos.