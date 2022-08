Publicado 26/08/2022 18:20

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa vai realizar neste sábado (27), mais uma edição do ‘Samba do Corredor’, um evento voltado a um dos ritmos mais populares do Brasil. Estão confirmados os Grupos Sorriso Aberto e Reunião Papo de Samba, com participação das personalidades e baluartes do samba.

SERVIÇO

‘Samba do Corredor’

Data: 27/08

Hora: a partir das 15h

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro