Atividade distribuiu panfletos sobre prevenção às doenças e divulgou campanha 10 Minutos contra a DenguePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 25/08/2022 19:10

Barra Mansa - A Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa reforçou nesta quinta-feira (25), no bairro Nova Esperança, as ações de conscientização de combate à dengue e às outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como chikungunya e zika. A intenção foi divulgar junto aos moradores a importância de receber os agentes de endemia e também explicar sobre os programas da leishmaniose visceral e a esporotricose.

Durante a atividade foram distribuídos panfletos explicativos sobre prevenção às doenças, bem como, a eliminação dos focos criadouros do Aedes aegypti.

O coordenador da Vigilância, Antônio Marcos Rodrigues, explicou sobre a Leishmaniose Visceral. “A doença é transmitida através da picada de um inseto chamado flebotomíneo, popularmente conhecido por mosquito palha e que pode atingir pessoas e animais, principalmente o cão. Já a esporotricose é uma infecção provocada por fungo, que acomete o homem e diversas espécies animais, como cães, gatos e tatus, entre outros. As principais características da doença são o surgimento de ferimentos e úlceras na pele e mucosas”, detalhou Antônio Marcos.

Sobre a visita dos agentes de endemia, o coordenador destacou que nas visitas eles procuram, primeiramente, focos com águas paradas, como tampinhas de garrafas e vasilhames de plantas. “Nas visitas domiciliares, os agentes atuam com larvicidas e pastilhas. Nas casas, oferecem orientações de prevenção aos moradores”.