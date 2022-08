Antes do início do encontro, alunos ainda realizaram uma apresentação musical - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Batista Barros, no bairro Bom Pastor, recebeu nesta quarta-feira (24), uma reunião com todos os diretores e orientadores da rede municipal de ensino de Barra Mansa. Ao todo, estiveram presentes 138 profissionais. Eles conheceram a primeira avaliação diagnóstica padronizada da rede.

Antes do início do encontro, os alunos ainda realizaram uma apresentação musical, recepcionando os presentes com as músicas ‘Gentileza’, de Marisa Monte, e ‘Azul da cor do mar’, de Tim Maia. Em seguida, a equipe de assessores pedagógicos realizou palestras com os temas 'Avaliação diagnóstica' e 'Projeto Político Pedagógico'.

Uma das diretoras do colégio, Saionara Maciel, destacou o processo realizado até o dia das apresentações e pontuou a importância da reunião para todos os participantes.

“Os nossos alunos realizam diversas atividades no cotidiano, como aulas de instrumentos musicais, teoria, percepção e diversos ensaios, com o intuito de chegar a dias como este e dar um show”, destacou Saionara, que definiu a reunião como ‘essencial’.

“Sobre a reunião, convidamos todos para virem conhecer nosso colégio e para receberem a reunião aqui. Foi realizado um trabalho com todos os orientadores pedagógicos e diretores para apresentar a avaliação diagnóstica padronizada nas escolas municipais e com certeza todos nós saímos ganhando. Agradecemos muito a assessoria pedagógica da secretaria de Educação pelos ensinamentos e a todos os presentes”, contou Saionara.