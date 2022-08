Entrevista será publicada em jornal que alunos estão fazendo como projeto de Língua Portuguesa - Felipe Vieira/ CCS PMBM

Publicado 24/08/2022 19:09

Barra Mansa - Com a pauta atual e repleta de assuntos pertinentes, além da curiosidade e desenvoltura de quem quer descobrir e informar, alunos do 9° Ano do Centro de Educação Integrada Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva entrevistaram o prefeito Rodrigo Drable. O encontro entre eles aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no gabinete do chefe do Executivo e será transcrito em uma reportagem que os estudantes vão preparar para o ‘Tá Favorável’ – jornal que estão confeccionando através de um projeto da disciplina Língua Portuguesa.

As três turmas do 9º Ano do CEI se dividiram em grupos e cada um deles ficou responsável por uma parte do jornal, como charges, entrevistas e diagramação. Os estudantes que conversaram com o prefeito nesta quarta-feira foram: Júlia Almeida, Kamyle Moraes, Izadora Nogueira e Vinícius Rodrigues.

“Escolhemos entrevistá-lo porque ele é um exemplo para muita gente. Então, foi uma escolha ousada, mas importante para todo mundo”, explicou Júlia.

Acompanhando os estudantes no gabinete de Rodrigo Drable, esteve presente a diretora adjunta da escola, Kelly Pércedis. “Foi um grande aprendizado. Sabemos que a agenda do prefeito é corrida e os alunos tentaram marcar algumas vezes. Isso foi importante, pois na vida precisamos persistir para que as coisas aconteçam. Eles estão de parabéns pela iniciativa e empenho também”, destacou Kelly.

Confira as perguntas que os estudantes fizeram sobre Educação para o prefeito Rodrigo Drable, e o que ele respondeu:



‘Tá Favorável’ - Qual sua opinião sobre as aulas remotas que aconteceram durante a pandemia?

RD: Nunca achei que fosse o melhor modelo, mas naquele momento que nós não sabíamos como era a evolução do vírus, era o modelo possível. Penso que pior que esta forma era não termos nenhum tipo de aula.



TF - Há algum projeto em mente para as escolas?

RD: Vários. Por exemplo, Barra Mansa, quando nós assumimos, tinha apenas cinco creches. Hoje já dobramos esse número e mais que dobramos o número de vagas, pois as que fizemos são maiores que as anteriores. Até 2024 teremos quadruplicado o número de creches. A maior parte das escolas já recebeu laboratórios, tanto para Ciências quanto para Informática. Reformas consistentes, pois a estrutura de muitas estava ruim. Creio que de um modo geral o avanço será demonstrado e verificado, ainda mais, nos próximos anos.



TF - Qual sua opinião sobre paralisação feita pelos professores:

RD: Um direito legítimo.



TF - Planeja fazer alguma coisa para melhorar a qualidade do Ensino nas escolas municipais de Barra Mansa?

RD: O mais importante é termos professores em sala de aula. Uma grande dificuldade que nós temos é o absenteísmo - é o professor ser pago para dar aula e nós verificarmos que 34% das aulas não acontecem porque o professor falta. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é exigir que ele entre em sala. Quando eu assumi (o governo) a remuneração do professor era menos da metade do que é hoje. Foi a categoria mais beneficiada e tem que corresponder dando aulas para nossos alunos.



TF - Este ano teremos o desfile de 3 de Outubro (aniversário da cidade)?

RD: A princípio não teremos por conta do calendário eleitoral deste ano. O primeiro turno vai acontecer no dia anterior à data e a possibilidade de não termos adesão ou virar um ato político é grande. Por isso, não faremos.



TF - Qual sua opinião sobre disciplinas como LIBRAS e Primeiros Socorros que ainda não estão presentes nas escolas?

RD: Há muitas coisas importantes para serem abordadas nas escolas. Mas antes de nós inovarmos no que é necessário, precisamos fazer aquilo que é essencial. Procuramos potencializar o resultado do básico. Aí sim nós avançamos.



TF - Tem algum projeto para a escola pública militar em Barra Mansa?

RD: Optamos por termos escolas de qualificação especial no segmento Socioambiental e Musical. Duas características que a cidade já abordava e que de uma forma mais objetiva, favorecer o jovem a encontrar um acesso ao mercado de trabalho mais cedo.



TF - Você já alcançou todos os seus objetivos de governo?

RD: Acredito que até o fim do meu mandato (2024) entregarei o Hospital Municipal, que o município está comprando agora, obras sonhadas há mais de 100 anos, como o Pátio de Manobras. Uma cidade urbanizada de uma ponta a outra – da Colônia à Vila Elmira. Quatro vezes mais creches do que havia, com todos os serviços de Saúde funcionando, uma Santa Casa nova, duas UPAS, postos reformados. Muito longe do que eu sonhei, mas eu sonho alto.



TF - Qual sua opinião sobre a relação da equipe pedagógica e desempenho das atividades dos alunos?

RD: O pedagógico tem que proporcionar aos nossos alunos explorarem sua capacidade máxima. Permitir que sonhos se realizem, estimulando as próprias capacidades e especialidades de cada um.



TF - O que devemos fazer para melhorar a prática de Educação Física?

RD: Toda escola deve ter equipamentos adequados. Muitas ainda não têm. Estamos nos esforçando para que isso aconteça. Por exemplo, historicamente na Rede Municipal de Ensino, o Colégio Municipal Marcello Drable (Ano Bom) sempre se destacou pelo Esporte e não tinha uma quadra decente. Estamos fazendo um enorme ginásio no local. Então, a primeira coisa é ter estrutura para que a prática seja garantida.



TF - Há planejamento para que as aulas integrais, que acontecem das 7h às 15h, sejam até às 16h ou 17h?

RD: Temos uma demanda muito grande para as escolas integrais, a partir do momento que tivemos a coragem de criá-las, pois Barra Mansa não as tinha. Na região foi um projeto pioneiro. A estrutura da Educação pública muitas vezes nos limita. Nosso exercício é de proporcionar aos alunos as atividades que complementam a grade de forma ampla e eficiente. Pretendemos ampliar a carga horária e expandir para outras unidades.