Prefeitura realiza mutirões para manter as informações dos moradores em dia - Felipe Vieira/Secom PMVR

Publicado 24/08/2022 18:52

Barra Mansa - A secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa realizou nesta quarta-feira (24), mais uma edição do ‘Mutirão do CadÚnico’. Nesta ação o serviço foi oferecido aos moradores do bairro Vila Nova, na quadra do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, de 9h às 13h30.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico (Cadastro Único) em Barra Mansa, Celina Porte, além de fazer a inserção dos munícipes nos programas sociais, manter o cadastro atualizado traz a segurança de receber os recursos em dia. “É importante que as famílias tenham consciência da importância dos dados estarem regularizados. As pessoas precisam comparecer aos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) de referência ou aos mutirões para atualizar suas informações, caso contrário elas correm o risco de ter o benefício suspenso”, alertou.

A gerente da Proteção Social Básica, Cátia Batista de Souza, lembrou ainda que, durante o mutirão, a população tem acesso a outros serviços oferecidos pela SMASDH.

“Nós estamos oferecendo atendimentos como explicações, atualizações e as produções de novos registros de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e Vale Social. Além da segunda via de documentos através do atendimento do Núcleo de Sub-registro”, destacou.

O morador do bairro Vila Nova que perdeu o atendimento do ‘Mutirão’, deve procurar atendimento no Cras. “A referência para os moradores aqui da Vila Nova é a unidade do bairro Vila Coringa, localizado na Rua H, nº07, ou através do telefone (24) 3323-0436. Além disso, toda segunda-feira nós temos um ponto de atendimento na Sirene II, das 8h às 12h”, acrescentou a coordenadora do Cras Vila Coringa, Adriana Gomes Silva Coelho.

Próximos Mutirões para o CadÚnico, das 9h às 13h30:

- 26/08, sexta-feira: Praça da Matriz, no Centro

- 31/08, quarta-feira: Moinho de Vento, em frente à Escola Municipal Gelson Silvino.