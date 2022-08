População poderá obter explicações sobre vários benefícios sociais - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 24/08/2022 09:28 | Atualizado 24/08/2022 09:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, promove nesta quarta-feira (24), mais um mutirão CadÚnico. Dessa vez a ação será no bairro Vila Nova, das 9h às 14h, na quadra do Colégio Municipal Paulo Basílio.

As pessoas poderão obter explicações sobre vários benefícios, como: Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também serão atendidos os cidadãos que precisarem do serviço de Sub-Registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

Nesta sexta-feira (26), o mutirão CadÚnico vai acontecer no Centro de Barra Mansa, na Praça da Matriz, de 9h às 13h30.

SERVIÇO:

Mutirão CadÚnico

Data: 24/08

Hora: 9h às 14h

Local: Quadra do Colégio Municipal Paulo Basílio – Rua Arthur Oscar, s/n, Vila Nova.