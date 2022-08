Programação vai envolver cerca de 3.490 alunos da educação infantil no município - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 22/08/2022 18:29

Barra Mansa - Escolas da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa iniciaram nesta segunda-feira (22), a Semana Nacional da Educação Infantil, que acontece até a próxima sexta-feira (26). Entre as ações estarão diversas atividades artístico-culturais. A programação tem o objetivo de refletir sobre a educação de qualidade e valorizar os profissionais que dedicam tempo e carinho na missão de educar. Cada uma das 45 escolas, três núcleos e as nove creches (sete municipais e duas conveniadas) prepararam uma programação envolvendo os cerca de 3.490 alunos da educação infantil.

De acordo com a assessora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Helen Fernanda Machado Santos, cada unidade de ensino terá sua própria programação para as crianças. Já os professores participarão do 'XV Somando Experiências, Multiplicando Sucessos’.

“No ano passado por conta da pandemia da Covid-19 a Semana Nacional da Educação Infantil aconteceu de forma virtual, através do ‘Canal do Aprender ao Ensinar’. Neste ano retomamos ainda de forma gradual, cada unidade contará com atividades envolvendo os alunos e a comunidade. Nos dias 23 e 26 os professores das creches e de Pré I e Pré II vão participar do ‘XV Somando Experiências, Multiplicando Sucessos’, que tem o objetivo de promover a troca de experiências entre os profissionais”, disse.

O secretário da Pasta, Marcus Barros, destacou o empenho do governo municipal em promover uma educação de qualidade às crianças. “Apenas para este ano de 2022, o prefeito Rodrigo Drable anunciou mais de R$31 milhões em investimentos à Educação de Barra Mansa. São melhorias estruturais para dar mais conforto às nossas crianças e aos profissionais que atuam no ambiente escolar. Além disso, investimos em equipamentos e tecnologia para que as escolas estejam equipadas com ferramentas modernas e atuais, entre elas. Pensamos com muito carinho na Educação Infantil, pois é porta para mudar o futuro dessas crianças e da sociedade como um todo”, destacou.

O Dia Nacional da Educação Infantil é comemorado em 25 de agosto – data escolhida para homenagear o nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica sanitarista Zilda Arns, que também coordenou a Campanha da Vacinação Sabin no Brasil.