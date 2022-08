Modalidade tem apenas três jogadores em quadra e utiliza metade da quadra - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer, promoveu neste domingo (21), o Torneio 3x3 de Basquete. A atividade aconteceu no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro. O torneio foi dividido em duas categorias: Adultos e Sub-21. As três melhores equipes foram premiadas, e teve troféu para os primeiros colocados.

A treinadora do BM City (time de basquete de Barra Mansa), Cristiane Moraes, explicou como funciona a modalidade. “O 3×3 é uma febre norte-americana, um jogo que difere das regras do basquete tradicional. São apenas três jogadores em quadra ao invés de cinco e utilizam apenas metade da quadra. O jogo tem a duração de dez minutos, vencendo o time que atingir 21 pontos primeiro ou estiver vencendo ao final do tempo. Em caso de empate, ocorre uma prorrogação e vence quem fizer dois pontos primeiro”.

O jovem Nicollas Resende, de 23 anos, é morador do Centro, e disputou na categoria adultos, ficando em terceiro lugar. “Foi um ótimo domingo aqui no Corredor. A organização está de parabéns pelo evento. Foi uma pena meu time não sair como grande vencedor, mas todos nós ganhamos com esse evento incrível voltado para o basquete em Barra Mansa".

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Sandro, falou da alegria pela adesão ao evento. “É um prazer promover eventos como esses, onde reunimos jovens não só do nosso município como de cidades vizinhas. É mais uma chance de fomentar o basquete aqui em Barra Mansa, de ter mais pessoas jogando e conhecendo o esporte, que difere do basquete tradicional”, disse o secretário, acrescentando ter planos para expandir o projeto.

“Estamos estudando a possibilidade de levar o basquete 3x3 para dentro dos bairros. Assim podemos levar o esporte para uma maior quantidade de pessoas”.

O prefeito Rodrigo Drable, que foi até o Corredor Cultural acompanhar o evento, falou sobre a interação da cidade com o esporte.

“Barra Mansa está seguindo um momento muito bom em todos os setores, inclusive no esporte. Nós conseguimos de maneira simples fazer a interação de várias modalidades em áreas públicas, permitindo que a sociedade prestigie, além de envolver os jovens atletas de toda a cidade. Está sendo um sucesso”, destacou Drable.

Vencedores por categoria:

Adultos

1º lugar – Tobogã – Resende

2º lugar – Sharks – Volta Redonda

3º lugar – Your Face – Barra Mansa

Sub-21

1º lugar – Tobogã - Resende

2º lugar – Iron Side – Barra Mansa

3º lugar – West Side – Barra Mansa