Meta da campanha é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos contra poliomieliteChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 20/08/2022 20:25 | Atualizado 20/08/2022 20:31

Barra Mansa - A secretaria municipal de Saúde de Barra Mansa realizou neste sábado (20), o Dia D da campanha de imunização contra Poliomielite e a Multivacinação. A ação ocorreu em todos os postos de saúde e em uma tenda instalada no Corredor Cultural. Além disso, foram aplicadas doses das vacinas contra Covid-19 e Influenza.

A coordenadora de Imunização da secretaria municipal de Saúde, Yasmim Rio, avaliou a adesão da população às vacinas como satisfatória. “Hoje atingimos um bom número de crianças vacinadas em ambos imunizantes. Isso só mostra o quanto a população está pensando em conjunto com a secretaria, empenhados em cuidar das nossas crianças”, apontou, acrescentando que a campanha segue até dia 9 de setembro.

A meta da campanha nacional, é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos contra poliomielite e, através da avaliação de caderneta de todos os menores de 15 anos, atingir o objetivo da cobertura de 95% de todas as demais vacinas.

A moradora do bairro Colônia, Raquel Ribeiro, que foi acompanhada do marido e levou a pequena Helena para se imunizar, descreveu a emoção. “Vemos tanto na televisão as doenças aparecendo, e ficamos com medo, por isso chegamos aqui cedo. Antigamente nós não tínhamos tantos recursos e hoje, foi tão rápido para ela se vacinar. Um sentimento de alívio”, descreveu.

A campanha da Poliomielite e da Multivacinação segue até o dia 9 de setembro, em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para ser imunizada, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a quarta dose é obrigatória a apresentação do comprovante das anteriores.