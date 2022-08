Ação também forneceu segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 20/08/2022 20:19

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou neste sábado (20), uma nova ação do mutirão de atendimentos para o CadÚnico (Cadastro Único). Desta vez, a iniciativa foi das 9h às 14h, no pátio da Igreja ‘Brasil para Todos’, na Rua Leonídio Sócrates Batista.

Com o mutirão, a população obteve explicações, atualizações e as produções de novos registros de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social e ID Jovem. Quem precisava da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito também foi atendido.

Próximos Mutirões do CadÚnico, das 9h às 14h:

- 24/08: Vila Nova, quadra da Escola Municipal Paulo Basílio;

- 31/08: Moinho de Vento, em frente à Escola Municipal Gelson Silvino