Por dia, ação oferece 500 desjejuns de R$ 0,50 cada, com pão com manteiga, fruta e café ou café com leite - Paulo Dimas/CCS PMBM

Por dia, ação oferece 500 desjejuns de R$ 0,50 cada, com pão com manteiga, fruta e café ou café com leitePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/08/2022 16:25

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), iniciou nesta sexta-feira (19), o ‘Café do Trabalhador’. Em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o primeiro polo do serviço na cidade foi instalado no bairro Vila Nova, oferecendo a refeição por R$0,50. Quem foi conferir de perto a ação foi o prefeito Rodrigo Drable. Também estiveram presentes o secretário da SMASDH, J. Chagas; o subsecretário estadual de Planejamento e Projetos Especiais, Clécius Silva de Souza; e a vereadora Cristina Magno.

O projeto, que visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população, vai oferecer de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, 500 kits compostos por café ou café com leite, pão com manteiga e uma fruta, cada.

Neste primeiro dia do serviço, os moradores e trabalhadores que passaram pela Rua José Melchiades, receberam a primeira refeição do dia de forma gratuita. “Hoje estamos aqui apresentando este novo equipamento a população, a cobrança será feita a partir de segunda-feira. Este lugar foi escolhido por ser central, de ligação com outros bairros, próximo à ArcelorMittal, que emprega várias pessoas, e ao ponto de ônibus, por onde passam diversos trabalhadores”, explicou J. Chagas.

Um dos primeiros a receber o ‘Café do Trabalhador’ foi o morador Luiz Antônio da Silva, que elogiou o serviço disponibilizado para a população. “Toda e qualquer iniciativa que favoreça nós trabalhadores é válida. Quem conhece a realidade das pessoas sabe que muitos não têm condições de fazer essa primeira refeição. Os responsáveis pela ação estão de parabéns”, disse o morador.

A estudante de psicologia Camilly Gabriel Costa estava a caminho do estágio e aproveitou o café, destacando a importância do serviço para todos os moradores do bairro. “Essa ação vai beneficiar não apenas os trabalhadores, pois estamos passando por momentos difíceis e muitas pessoas não têm acesso a um café da manhã. A gente sempre escuta relatos de crianças que vão pra escola sem se alimentar, por não ter o que comer em casa, e aqui com apenas R$0,50 tem uma refeição completa”, disse a jovem.

A vereadora Cristina Magno também destacou a importância da primeira refeição para todos. “Como se sabe o café da manhã é a refeição mais importante do dia e isso quem diz não sou eu, mas sim todos os médicos. Eu não consigo sair de casa sem tomar o meu e muitos trabalhadores não têm condições de ter um pão com manteiga e um café. Aqui com R$0,50 a pessoa pode escolher entre o cafezinho puro ou com leite, além do pão com manteiga e uma fruta, ou seja, uma refeição completa por um preço acessível”, destacou.

Ampliação do projeto e Restaurante do Povo

Segundo o subsecretário estadual de Planejamento e Projetos Especiais, Clécius Silva de Souza, há expectativa de ampliar o trabalho para outros bairros de Barra Mansa.

“Esse projeto é uma iniciativa do Governo do Estado para atender principalmente a população mais vulnerável, e que já está em mais de 26 cidades. Hoje, em atendimento ao prefeito Rodrigo Drable e ao secretário J. Chagas, estamos trazendo para o bairro Vila Nova e, em breve, com a inauguração do ‘Restaurante do Povo’, teremos mais um polo no Centro e estamos estudando a possibilidade de levar o serviço a outras regiões da cidade”, acrescentou.

Drable ressaltou que esse é um mais um projeto social do Governo do Estado que foi pleiteado pelo município e contemplado pelo governador.

“Em breve nós teremos a inauguração do ‘Restaurante do Povo’ e eu tenho certeza que a nossa população será beneficiada, principalmente aquela que trabalha e tem suas dificuldades”, concluiu o prefeito.