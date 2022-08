Curso em Macaé (RJ) teve 30 horas de aulas - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 18/08/2022 19:30 | Atualizado 18/08/2022 19:31

Barra Mansa - Duas representantes femininas da Guarda Municipal de Barra Mansa participaram esta semana do I Curso da Patrulha Maria da Penha. As aulas foram ministradas no auditório da Pesagro, em Macaé (RJ) e tiveram a finalidade de formar novos patrulheiros para atuar no combate à violência contra as mulheres, além de aprimorar o trabalho já realizado pelas corporações de todo território fluminense.

De acordo com a coordenadora da Patrulha da Mulher do município, Alcilene Novais, os índices de agressões de gênero aumentaram expressivamente em todo o Estado do Rio. “Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que somente no primeiro semestre deste ano ocorreram 48 feminicídios, quase 20% a mais do quantitativo registrado no mesmo período do ano passado. Isso é um alerta para toda a sociedade e para nós, que atuamos diariamente para evitar a morte das mulheres, mas para evitar todos os tipos de agressões, inclusive as verbais”, apontou.

Com 30 horas/aula, o curso teve conteúdo programático elaborado pela própria equipe Maria da Penha, com apoio logístico do Centro de Treinamento Tático Operacional.