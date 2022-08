Secretaria de Saúde de Miguel Pereira pretende implantar projeto igual no município - Paulo Dimas/CCS PMBM

Secretaria de Saúde de Miguel Pereira pretende implantar projeto igual no município Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/08/2022 18:41

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa, que funciona através de parceria entre as secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos, realiza um trabalho de qualidade e de referência para as cidades do Sul Fluminense. Através dela, alunos e idosos do município têm acesso aos equipamentos de visão completamente gratuitos.

O modelo realizado pela prefeitura de Barra Mansa tem feito sucesso na região. Por conta disso, a Fábrica de Óculos recebeu nesta quinta-feira (18), a visita da secretária de Saúde de Miguel Pereira, Camila Ramos de Miranda. Ela deseja implementar no município um projeto como esse. “Quando a gente teve acesso a essa ideia aqui de Barra Mansa, a gente achou fantástica e queremos implementá-la em Miguel Pereira para que toda a população tenha acesso aos óculos”, relatou.

A secretária conheceu todo o processo, da avaliação da visão até a entrega dos óculos. “Vimos a fala de uma criança hoje dizendo assim: ‘Nossa, estou enxergando tudo’, e isso é muito bom, você dá acesso a quem não tem acesso e qualidade de vida para as crianças e aos idosos”, frisou.

Hoje a Fábrica de Óculos também fez novas entregas para crianças e idosos, com isso, proporcionaram maior qualidade de vida aos moradores da cidade. Rosa Maria Senna ficou muito feliz com a rapidez de todo processo, em um mês ela foi ao médico e já recebeu os óculos. “Fiquei muito satisfeita, porque estava precisando. Eu vou operar a vista e por isso queria os óculos. Até lá, preciso deles”, disse.Essa nova remessa de equipamentos se somam às mais de seis mil unidades já entregues pelo município em três anos de projeto.

Podem ter acesso ao serviço estudantes da rede pública municipal de ensino e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae-BM (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa).

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa – Rua Luís Ponce, n° 263, Centro.

Como funciona?

Os estudantes recebem uma triagem de acuidade visual através do Programa Saúde nas Escolas. Com isso, é possível a verificação de alterações na visão. Caso necessário, os alunos são encaminhados ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na rua Luís Ponce, nº 213, ao lado da UPA, para uma consulta com o especialista. Caso seja comprovada a necessidade do uso de óculos, emite-se uma guia de encaminhamento e a receita das lentes para a Fábrica de Óculos, local em que os estudantes podem escolher a armação e retirar os óculos em 15 dias.

Já os idosos devem comparecer ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de sua casa para realização de uma primeira avaliação. Caso prefiram, podem também comparecer ao setor de CadÚnico (Cadastro Único) no pátio da prefeitura. Após essa primeira avaliação, o idoso é encaminhado a uma consulta com especialista no CEM. Se constatada a necessidade do uso dos óculos, emite-se uma guia de encaminhamento e a receita das lentes para a Fábrica de Óculos.