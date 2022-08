Guarda Ambiental também esteve presente e falou sobre proteção ao meio ambiente - Divulgação/PMBM

Publicado 17/08/2022 21:03

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), por meio do PET (Programa Educacional de Trânsito), realizou nesta quarta-feira (17), uma palestra na Escola Municipal Antônio Rocha. O objetivo da ação foi prevenir casos de violência entre alunos na unidade de ensino. A Guarda Ambiental também participou do encontro e falou aos estudantes sobre a importância da proteção ao meio ambiente.

De acordo com o inspetor e coordenador do PET, Agostinho Silva, o intuito também foi de alertar as crianças e adolescentes acerca dos perigos que as drogas trazem à sociedade.

“Temos o intuito de ensinar os alunos para que as relações em suas vidas, sejam boas dentro da sala de aula quanto dentro de casa. Por isso, ressaltamos a importância do respeito entre as pessoas”, disse Agostinho, ressaltando as ações efetuadas pela GMBM:

“Também apresentamos as atividades realizadas pela Ronda Escolar, um projeto que leva segurança às instituições de ensino com guardas na porta dos colégios".

O inspetor Moura, da Guarda Ambiental, falou sobre preservação aos estudantes. “Precisamos instruir sobre como evitar queimadas, as formas de preservação dos nossos rios e matas”, disse.