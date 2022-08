Secretaria de Saúde de Barra Mansa já vacinou 10.907 crianças contra o coronavírus - Paulo Dimas/CCS PMBM

Secretaria de Saúde de Barra Mansa já vacinou 10.907 crianças contra o coronavírusPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/08/2022 16:21

Barra Mansa - A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e a Multivacinação segue até o dia 9 de setembro. Neste sábado (20), será o Dia D da ação. Na ocasião também serão aplicadas doses contra Influenza e Covid-19. Entre as crianças de 3 a 11 anos, Barra Mansa já vacinou 10.907 contra o coronavírus, representando 75% de cobertura vacinal deste público contra a doença.

A vacina contra poliomielite, que é mais conhecida pela “gotinha”, está sendo aplicada em crianças de um ano até quatro anos, onze meses e 29 dias, mesmo que já tenham se vacinado. A Multivacinação serve para atualizar a caderneta dos menores de 15 anos. O Dia D será realizado em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 16h.

A meta da campanha é imunizar 95% das crianças contra a poliomielite e, através da avaliação de caderneta, atingir o objetivo da cobertura de 95% de todas as demais vacinas. Para se vacinar são necessários os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde). Durante a semana, os postos de saúde do município funcionam das 9h às 16h, com exceção da unidade do Ano Bom, que mantém horário estendido até às 20h.

Influenza e Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Barra Mansa também aplica doses contra Influenza e Covid-19 em crianças, adultos e idosos. As doses contra gripe estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Já em relação ao imunizante contra o coronavírus, o cronograma de vacinação para crianças de 3 a 11 anos é o seguinte: UBS Centro (segunda à sexta-feira), Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Nove de Abril (quarta-feira), UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vila Elmira (quarta-feira), Vila Independência (quarta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Maria (quinta-feira), Paraíso de Cima (sexta-feira), Roselândia (sexta-feira), Vila Principal (sexta-feira), São Luiz (segunda-feira), Siderlândia (segunda-feira), Floriano (terça-feira), Rialto (terça-feira), Santa Lúcia (terça-feira) e Vila Coringa I (terça-feira).

O calendário de vacinação contra Covid-19 para adolescentes e adultos é o seguinte:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos;

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 17/04/2022; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses.