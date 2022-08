Iniciativa é da secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a prefeitura de Barra Mansa e várias entidades - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 15/08/2022 16:53

Barra Mansa - A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, informou que 110 empresas já foram inscritas para a Rodada de Negócios que vai acontecer no Sesc, no dia 22 de agosto. Por conta da grande procura, as inscrições, que haviam sido encerradas, foram reabertas nesta segunda-feira (15).

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, em parceria com a prefeitura de Barra Mansa, o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae/RJ), o Sicomércio-BM e a Associação Comercial Industrial Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), além do Metalsul.

A Rodada de Negócios faz parte do programa Compra RJ, que tem o objetivo de criar oportunidades para que micros, pequenas, médias e grandes empresas tenham acesso a grandes compradores (públicos e privados), incentivando a comercialização de produtos e serviços fluminenses. Além disso, os empresários também poderão ter acesso a crédito com taxas exclusivas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, disse que o encontro vai movimentar a economia local.

“Essa Rodada de Negócios acontece em um momento muito importante para que possamos criar um cenário favorável à interlocução entre as empresas. Nós estamos colocando algumas empresas âncoras que vão ser muito importantes para o município. A ideia geral é criar esse relacionamento, esse momento de networking no qual os empresários poderão conversar e fechar negócios, dessa forma a fomentar a economia da cidade”, afirmou.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, destacou a satisfação de ver o grande número de inscritos. “Isso mostra uma vontade dos empresários locais em fornecer serviços, produtos e mão de obra para as empresas que estão aqui. Mas isso também serve como sinal de alerta para nós, do setor de fomento, que essas grandes empresas ainda estão distantes dos empresários locais. Isso já vale como incentivo para que façamos mais ações nesse sentido”.

O evento vai acontecer no dia 22 de agosto, em dois horários: das 9h às 13h (Rodada de Negócios) e das 14h às 18h (Rodada de Crédito), no Sesc, que fica na Avenida Tenente José Eduardo, n° 560, no bairro Ano Bom.

Para se inscrever como fornecedor na Rodada de Negócios, os interessados podem se cadastrar pelo link: https://forms.office.com/r/NivY3xf4dn.