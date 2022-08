Revólver calibre 38 apreendido por policiais estava com a numeração raspada - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 15/08/2022 16:42

Barra Mansa - Uma ação da Polícia Militar em Barra Mansa resultou nesta segunda-feira (15) na apreensão de uma arma, drogas e munições. A ocorrência foi em uma casa no Escadão José de Abreu, no bairro São Sebastião.

Os policiais militares apreenderam na residência um revólver calibre 38 com numeração raspada, cinco munições intactas, 605 pinos de cocaína, 100 pedaços de maconha, uma porção grande da mesma droga, uma balança de precisão, etiquetas com informações de venda do tráfico, uma gandola e uma calça camuflada.

Um jovem, que aparentava ter 20 anos segundo os policiais, estava na casa e fugiu, abandonando todo o material.