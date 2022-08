Comissão de Ética é formada por servidores municipais efetivos de diversas secretarias - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 13/08/2022 18:21

Barra Mansa - O controlador geral do Município de Barra Mansa, Rodrigo Amorim, se reuniu nesta sexta-feira (12), com membros da Comissão Permanente de Ética Pública. A pauta do encontro, que aconteceu na prefeitura, foi o novo Código de Ética do Servidor. O documento de conduta profissional serve para estabelecer os deveres dos servidores e parâmetro para eventuais punições por faltas que possam ser cometidas. Ele foi publicado através do Decreto 10.824/22 e é um dos pilares do Programa de Integridade e Compliance, que vem sendo implantado pela administração pública municipal.

A Comissão de Ética, que se reuniu com Rodrigo Amorim, é formada por servidores municipais efetivos de diversas secretarias. Exemplos de conduta adequada ao desempenho de suas funções no dia a dia, eles planejaram uma agenda de comunicação do documento aos demais servidores.

“O Código de Ética impacta positivamente sobre o cotidiano, já que cria um ambiente de segurança e contribui para a satisfação do servidor. Também aumenta a produtividade e a qualidade dos serviços prestados, além de melhorar o sistema de governança e a imagem do município perante a população. A partir da iniciativa será possível mudar a cultura que envolve o serviço público e, efetivamente, criar um melhor ambiente de trabalho, além da melhor relação entre os servidores e os demais cidadãos”, ressaltou Amorim.

Uma reunião com os secretários municipais também está sendo planejada para que eles possam se inteirar ainda mais sobre o novo Código de Ética e divulgá-lo em seus setores.

Ouvidoria

Uma importante ferramenta organizacional para a manutenção das normas de conduta, que permite a aproximação dos servidores com a administração pública, é a Ouvidoria. Assim, possíveis faltas podem ser reparadas e diretamente atribuídas a quem, de fato, as cometer. Denúncias, elogios, reclamações, solicitações ou sugestões podem ser feitas através dos seguintes canais:

- Telefone: (24) 2106-9018

- e-mail: ouvidoria@barramansa.rj.gov.br

- Site da PMBM: barramansa.rj.gov.br

- Portal Transparência: portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br