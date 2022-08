Vítima foi identificada como Marcus Vinicius Rodrigues, de 33 anos - Reprodução/Google Maps

Vítima foi identificada como Marcus Vinicius Rodrigues, de 33 anosReprodução/Google Maps

Publicado 16/08/2022 16:12

Barra Mansa - O corpo de um homem, com marcas de tiros, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 16, na Rua 6, no Loteamento Vale do Paraíba, em Barra Mansa. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado por moradores, mas ao chegar ao local constatou que o homem já estava morto.

Policiais militares foram acionados para verificar a ocorrência, e identificaram posteriormente a vítima como sendo Marcus Vinicius Rodrigues, de 33 anos. A ocorrência foi registrada na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Ainda não há informações sobre suspeitos ou a motivação para o crime.