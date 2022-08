Todos os 1.511 alunos do 8º ano da rede municipal irão receber um exemplar do livro - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 16/08/2022 12:00

Barra Mansa - Como parte das comemorações pelo ‘Dia do Estudante’, celebrado na última quinta-feira (11), estudantes do Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable participaram na tarde desta segunda-feira (15) do lançamento do livro ‘Perseverança – A escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’, uma autobiografia do neurocirurgião Valério Marcelino Braga. O encontro entre o médico e os alunos aconteceu no Centro Diocesano de Formação Cristã, no bairro Ano Bom, e contou com a presença do secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, da gerente de Educação Básica da SME, Alessandra Mara Leone Magalhães, além de professores e diretores.

“Sou ex-aluno do colégio Marcello Drable e no caminho até este auditório eu passei por dentro da escola e tive várias recordações. É uma honra indescritível estar aqui hoje, principalmente por passar um pouco de minha experiência aos jovens e de estar na presença de pessoas tão importantes para a minha formação, como a professora Isildinha Aparecida Nogueira Alves, que foi a responsável pela minha alfabetização, e do professor Antônio Carlos Dantas do Amaral, o Tuca, que foi quem me despertou para a área das ciências”, destacou o neurocirurgião.

Durante o encontro, os quase 130 alunos do 8° ano do Colégio Marcello Drable puderam conhecer mais sobre o médico e conversar sobre experiências, inteligência emocional, carreira, desafios da vida e ao final cada um recebeu um exemplar do livro autografado. “Minha mensagem a eles é que eles tenham sonhos, pois sem isso eles não conseguem nada. Esse livro e esse encontro com eles é um convite para que na vida eles busquem ser ótimos profissionais, independente da área que escolherem, e que no futuro possam estar aqui assim como eu estou hoje, homenageando meus professores e incentivando outros jovens”, disse o médico.

Além dos estudantes do Colégio Marcello Drable, todos os 1.511 alunos do 8º ano da rede municipal vão receber um exemplar do livro.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre a importância do encontro e da leitura na formação dos jovens. “O nosso objetivo enquanto Secretaria e escola é formar pessoas boas, de caráter e excelentes profissionais, mas, além disso, nós queremos formar pessoas felizes e esse é o grande exemplo que o doutor Valério vem nos trazer hoje. Independente da formação que cada um desses estudantes vá seguir, a melhor mensagem que podemos levar desse encontro é de que é possível conquistar o que queremos, principalmente através da educação”, afirmou o secretário.