Alunos do 2° Ano da E.M. Leonísio Sócrates Batista curtiram uma sessão de cinemaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/08/2022 20:40 | Atualizado 17/08/2022 20:53

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), levou os alunos do 2° Ano da Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira, para curtir uma sessão de cinema do projeto Cine Gira Brasil, da Magma Cultura. No projeto, um caminhão que funciona como sala de cinema - com 30 poltronas, telão de 120 polegadas e sistema de som de última geração - traz sessões gratuitas de filmes como O Rei Leão, Wall-e, Aladdin e Tom & Jerry. Ao todo, o projeto passará por oito cidades no estado do Rio. Em Barra Mansa, o caminhão do Cine Gira Brasil está estacionado no Parque da Cidade.

A sala onde foram exibidos os longas-metragens tem estrutura que garante acessibilidade e recria a atmosfera de uma verdadeira sala de cinema. Além desta quarta-feira (17), o município terá sessões nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19. O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, participou da sessão e falou sobre a importância de trazer outra parceria para a cidade.

“Estamos sempre focados em ampliar a oferta de eventos artísticos e culturais para o nosso município. Esse projeto nos ajuda muito, pois além de ser uma das linguagens em nossa cidade que mais se desenvolveu nos últimos anos, tanto da produção, quanto na difusão, possibilita que um mesmo espaço seja ocupado por diferentes experiências. Esperamos poder garantir que Barra Mansa se desenvolva por meio da cultura, seja em ambientes de lazer, reflexão ou de aprendizagem”, ressaltou.

A orientadora pedagógica da escola municipal, Cláudia de Almeida, definiu o evento como ‘excepcional’. “A nossa diretora realizou o contato com os realizadores do cinema e as crianças adoraram a ideia. Hoje, as turmas de segundo ano aproveitaram e com certeza não vão esquecer tão cedo. Foi um projeto excepcional e espero que volte muito mais vezes para o município”, disse Cláudia.

O diretor da Magma Cultura, Jefferson Bevilacqua, destacou o engajamento das crianças e destacou que o objetivo é ampliar esse número e tornar o acesso à cultura e ao cinema cada vez mais democrático. “O projeto vai a locais públicos e permite que as pessoas tenham contato com o cinema de forma simples e de forma totalmente gratuita. Foi gratificante poder ver as crianças tão engajadas e felizes participando desta edição de hoje” destacou.

Nesta quinta-feira (18), o Cine Gira Brasil segue sua programação de apresentações gratuitas a partir das 8h, no Parque da Cidade. Confira a programação completa do município:

Datas: 17,18 e 19 de agosto.

Horários: 8h, 10h, 13h30, 15h50 e 19h.

Local: Parque da Cidade - Av. Pref. João Chiesse Filho, 1102 - Jardim Boa Vista.