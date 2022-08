Pena para quem pratica crimes ambientais pode chegar a cinco anos de detenção - Divulgação/PMBM

Publicado 18/08/2022 12:27

Barra Mansa - Guardas ambientais flagraram na tarde desta quarta-feira (17), dois homens descartando telhas de amianto à margem do Córrego Cotiara, no bairro de mesmo nome. De acordo com o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, os suspeitos foram localizados através de denúncias anônimas.

“Nos passaram a informação de que dois homens em um caminhão azul estariam jogando telhas no córrego. A equipe foi até o local e flagrou o descarte irregular”, explicou. Ainda segundo Rodrigues, a dupla foi conduzida à delegacia para o registro de ocorrência. “Os guardas ambientais encaminharam a dupla para a 90ª DP, onde o crime foi registrado. A pena para quem pratica a infração pode chegar a cinco anos de detenção, além da multa que pode variar entre R$ 5 mil a R$ 50 milhões, conforme prevê o Artigo 54, parágrafo 2, inciso V, da Lei Federal 9.605 de 1998”, pontuou.

As denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa podem ser feitas diretamente à gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 2106-3408 ou whatsapp (24) 99923-7641, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.