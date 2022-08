Capacitação abordou possibilidade da aplicação de imunizantes diferentes e riscos da reintrodução de doenças no Brasil - Felipe Vieira/CCS PMBM

Capacitação abordou possibilidade da aplicação de imunizantes diferentes e riscos da reintrodução de doenças no BrasilFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 18/08/2022 19:04

Barra Mansa - A secretaria de Saúde de Barra Mansa promoveu na tarde desta quinta-feira (18), capacitação para cerca de 50 enfermeiras da Atenção Primária com foco no Dia D contra a Poliomielite e a Multivacinação. A iniciativa ocorreu no Parque Natural Municipal de Saudade e teve a finalidade de transmitir informações teóricas e demonstrações práticas sobre as vacinas.

A capacitação foi conduzida pela enfermeira Paula Bastos Silva Pereira, que, entre outros assuntos, abordou a possibilidade da aplicação de doses de imunizantes diferentes no mesmo dia e os riscos da reintrodução de doenças imunopreveníveis no Brasil.

Ela detalhou ainda a redução da idade para as doses contra a Covid-19, que por determinação do Ministério da Saúde, estão sendo aplicadas em crianças com idade de três e quatro anos. “São orientações importantes e que visam à realização de serviços de qualidade na nossa rede de saúde”.

A coordenadora de Imunização da secretaria municipal de Saúde, Yasmim Rio Verde, disse que a capacitação é um mecanismo para atualização de protocolos e melhorias desde o atendimento até a aplicação dos imunobiológicos.

Dia D será neste sábado

A intensificação da ação contra a Poliomielite e a Multivacinação acontece no próximo sábado (20), entre 8 e 16 horas, em todas as unidades de saúde. Para receber as vacinas necessárias é preciso apresentar o cartão de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde). A campanha nacional segue até o dia 9 de setembro.

De acordo com a coordenadora de Imunização da secretaria de Saúde, a vacina contra a pólio é destinada a crianças com faixa etária entre um ano até quatro anos, onze meses e 29 dias. “Mesmo aqueles que já foram vacinados devem tomar a gotinha de reforço. Já a multivacinação servirá para atualizar o cartão de vacina de crianças e jovens de até 15 anos”.

Também no dia D, será possível receber as doses da vacina contra a Covid-19. Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a quarta dose é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses.