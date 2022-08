Publicado 18/08/2022 18:48

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, promove neste domingo (21), o Torneio 3x3 de Basquete. A atividade será no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro. O torneio tem início às 8h, sendo dividido em três categorias: livre, sub-17 e adulto. As três melhores equipes serão premiadas, com troféu.

Também no domingo, a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), realizará mais uma edição da Roda Cultura de Rima, que acontecerá na Praça da Liberdade, no Centro. O evento é uma oportunidade de apresentação de DJs do cenário de Barra Mansa, além de um espaço para revelar novos talentos. A roda acontece das 17h às 22h.

Serviço

Torneio de Basquete 3x3

Data: 21/08

Hora: 8h

Local: Corredor Cultural - paralelo ao Palácio Barão de Guapy, Centro.

Roda Cultural de Rima

Data: 21 de agosto

Hora: 17h às 22h

Local: Praça da Liberdade, no Centro