Publicado 18/08/2022 19:39 | Atualizado 18/08/2022 19:39

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) vai realizar, na próxima quarta-feira (24), a palestra “Como regularizar a sua empresa às exigências do Corpo de Bombeiros”, que será ministrada pelo capitão Leandro Raphael, da unidade do Corpo de Bombeiros do município. O evento será às 10 horas, no auditório da entidade.

A palestra, que é gratuita, tem como público alvo contadores e advogados - profissionais que normalmente atuam no processo de obtenção de alvará para empresas - mas será aberta ao público em geral. Além do Corpo de Bombeiros, também estarão presentes representantes de diversas secretarias municipais de Barra Mansa, como Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Finanças e Meio Ambiente, para tirar dúvidas sobre a abertura de empresas, referentes à cada área.

Segundo o diretor da Aciap-BM, Manoel Duarte, um dos idealizadores do evento, a ideia de realizar a palestra surgiu pela própria demanda dos associados, que apresentam muitas dúvidas em relação ao tema.

“Temos recebido muitos associados que nos trazem questionamentos sobre esse assunto. Por isso, convidamos o Corpo de Bombeiros de Barra Mansa, que prontamente nos atendeu, para fazer os esclarecimentos necessários com essa palestra”, explicou Duarte, destacando também a participação das secretarias municipais.

“Convidamos também as secretarias que são envolvidas na abertura de empresas, para ao mesmo tempo esclarecer possíveis dúvidas que os participantes possam ter em cada área”, ressaltou. Para participar, os interessados devem fazer a confirmação de presença até o dia 23 de agosto pelos números (24) 3323-4861, (24) 2106-1077 e (24) 98129-8862.