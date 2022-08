Peça, com classificação livre, será encenada pelo coletivo de artes MuDarTe - Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:30

Barra Mansa - Barra Mansa recebe neste sábado (20), o espetáculo ‘Um conto de Vanetty’. A peça será encenada às 19h, na sala Lurdinha Chiesse, no Parque da Cidade, pelo coletivo de artes MuDarTe. A comédia tem classificação livre. Segundo a presidente do coletivo, Mônica Melanie, “Um conto de Vanetty” visa “através da arte de rir, abordar os sonhos da personagem gente como a gente: que trabalha, batalha e corre atrás dos seus sonhos".

O elenco conta com os artistas: Caio Moraes, Mônica Melanie, Luiz Fernandes, Jess Araújo, Pedro Bitencourt e Nayander Pedro. A direção é de Raphaela Natalino. O espetáculo conta com a participação de Gabriel Hilário.

Os ingressos custam R$10, podendo ser comprados na hora, pelas redes sociais do coletivo ou através do número (24) 999283769.

SERVIÇO:

‘Um conto de Vanetty’

Dia: 20/08

Hora: 19h

Local: Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse, no Parque da Cidade - Avenida Prefeito João Chiesse Filho, nº 1.102, Jardim Boa Vista.